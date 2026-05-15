تقارير: أمريكا تسعى لتوجيه اتهام إلى الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو

ذكرت تقارير إعلامية أن الولايات المتحدة تتخذ خطوات نحو توجيه اتهام إلى الرئيس الكوبي السابق، راؤول كاسترو (94 عاما).

وستركز لائحة الاتهام المحتملة على حادث إسقاط كوبا المميت لطائرتين تابعتين لجماعة كوبية في المنفى عام 1996، حسب شبكة "سي بي إس نيوز"، أمس الخميس، نقلا عن مسئولين أمريكيين.

وربطت صحيفة "يو إس إيه توداي" أيضا لائحة اتهام محتملة بالقضية التي تعود إلى حوالي 30 عاما، نقلا عن مصدرين لهما صلة بالمسألة.

وستتطلب مثل هذه اللائحة عادة موافقة من هيئة محلفين كبرى.

يشار إلى أنه في 24 فبراير 1996، أسقط سلاح الجو الكوبي طائرتين تابعتين لجماعة "إخوان الإنقاذ" المنفية الكوبية ومقرها ميامي، خلال تحليقهما قبالة الساحل الكوبي.

وكان ثلاثة من القتلى في الحادث مواطنين أمريكيين.