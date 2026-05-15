حريق هائل يلتهم كافيه بشارع النخيل في رأس البر

شب حريق هائل، مساء اليوم، بأحد الكافيهات الكائنة بشارع النخيل بمدينة رأس البر، ما تسبب في حالة من الذعر بين الأهالي ورواد المنطقة، دون وقوع أي خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية، فيما أسفر الحريق عن تدمير محتويات الكافيه بالكامل.

وكان اللواء هشام رشاد مدير أمن دمياط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق هائل داخل أحد الكافيهات بشارع النخيل، وعلى الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية والدفع بعدد من سيارات الإطفاء للتعامل مع البلاغ والسيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المناطق المجاورة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق مدعومة بـ 3 سيارات إطفاء، إلى جانب سيارتي إسعاف تحسبًا لوقوع أي إصابات، حيث فرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط موقع الحريق لتسهيل أعمال الإطفاء ومنع اقتراب المواطنين حفاظًا على سلامتهم.

وشهدت المنطقة حالة من الاستنفار، فيما تصاعدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان بكثافة من داخل الكافيه، الأمر الذي دفع الأهالي لمحاولة المساعدة في إخلاء المكان، بينما تمكنت قوات الحماية المدنية من محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى العقارات والمحلات المجاورة.

وكشفت المعاينة الأولية، أن سبب اندلاع الحريق يرجع إلى حدوث ماس كهربائي داخل الكافيه، ما أدى إلى اشتعال النيران بشكل سريع داخل المكان، خاصة مع وجود مواد قابلة للاشتعال ومحتويات خشبية ساعدت على انتشار الحريق.

وتواصل قوات الحماية المدنية حتى الآن أعمال التبريد والسيطرة الكاملة على موقع الحريق، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث وحصر الخسائر المادية الناجمة عنه.