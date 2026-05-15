رد المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي لرئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمتحدث باسم الجهاز، على شكاوى رفع أسعار خدمات الاتصالات رغم عدم تحسن الخدمة.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر" إن هناك تحريك الأسعار الأخير جاء بسبب ارتفاع تكاليف كل مدخلات إنتاج الاتصالات التي لم تشهد أي تغيير منذ عام ونصف، لا سيما مع التأثر بزيادة أسعار الوقود الأخيرة.

ولفت إلى أن الاستهلاك السنوي للإنترنت في مصر يشهد زيادة استخدام في التليفون الأرضي بنسبة 36% والمحمول بنسبة 12%، مع دخول 8 ملايين مستخدم جديد للإنترنت خلال عام.

وأضاف أن مواكبة التوسع "الرأسي والأفقي" في الاستهلاك والانتشار يتطلب ضخ استثمارات كبيرة جدًا لتحسين الجودة الحالية للمستخدمين، معتبرا أن تقييم الجهاز لجودة الخدمة في مصر اليوم سواء الإنترنت الثابت أو خدمات شركات الاتصالات "أكثر من 9 على 10".

واستشهد بتقارير دولية تضع مصر في المركز الأول إفريقيا من حيث سرعة الإنترنت الثابت، مشددا أن "السرعة عالية جدًا".

وأشار إلى بدء شبكة الجيل الخامس من المحمول، بعد إبرام أكبر صفقة ترددات بقيمة 410 ميجا هيرتز منذ بداية العام، موضحا أن الرقم يعادل إجمالي الترددات التي حصلت عليها الشركات خلال الثلاثين عاما الماضية.

كما لفت إلى بناء نحو 3000 برج تقوية سنويا من قبل شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصري، قائلا: "هل زيادات الأسعار تتناسب مع تكلفة الشركات، طبعا أقل بكثير حتى التضخم العادي، تحريك الأسعار بين 9% لـ 15% بمتوسط 12%".