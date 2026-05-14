صندوق تطوير التعليم: 240 ألف طالب مقيدون ببرامج اللغات الأجنبية ضمن مبادرة المليون رخصة دولية

قالت الدكتورة رشا شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء، إن مبادرة “المليون رخصة دولية” تستهدف إعداد الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل من خلال 3 محاور رئيسية تشمل المهارات الرقمية، واللغات الأجنبية، والعمل الحر.

وأوضحت “شرف” عبر برنامج "الاقتصاد 24” على القناة الأولى، اليوم الخميس، أن الطالب الذي ينجح في اجتياز المكونات الـ 3 يصبح أكثر جاهزية للعمل في مختلف الظروف، وقادرًا على خلق فرص عمل لنفسه، مشيرة إلى أن المبادرة أسهمت في تغيير ثقافة كاملة لدى الشباب، حيث أصبح لدى المشاركين وعي بأهمية بناء ملف مهني خاص بهم، يتم تحديثه بشكل مستمر بكل مهارة جديدة يكتسبونها، إلى جانب إنشاء صفحات لهم على مواقع التوظيف المختلفة.

وأضافت أن المبادرات ساعدت الشباب على بناء أنفسهم والاستعداد للمستقبل من خلال الحصول على “الرخصة الدولية”، مؤكدة أن الطلاب أثبتوا قدرتهم على تحقيق إنجازات غير مسبوقة خلال فترة قصيرة، ووصفتهم بأنهم “خامة طيبة جدًا”.

وأشارت إلى أن الدولة تقدم الرخصة بشكل مجاني بالكامل، لافتة إلى أن التحدي الحقيقي يتمثل في إساءة استغلال الفرص المجانية، حيث قد ينسحب بعض المتدربين عند مواجهة صعوبة في الدراسة أو الحاجة لبذل مجهود، رغم أنهم بذلك يحجزون أماكن كان يمكن أن يستفيد منها آخرون، مؤكدة أن العمل جارٍ حاليًا على وضع معايير تمنع إساءة استخدام الفرص التي توفرها الدولة المصرية.

واستكملت أن صندوق تطوير التعليم يتحرك وفق احتياجات الطلاب، موضحة أن البداية كانت بالمهارات الرقمية، ثم تم إطلاق برامج اللغات الأجنبية بعد ملاحظة وجود صعوبات لدى الشباب في العمل مع الشركات الدولية بسبب اللغة، مشيرة إلى أن عدد الطلاب المقيدين حاليًا على منصات اللغات الأجنبية بلغ نحو 240 ألف طالب.

وتابعت أنه بعد تأهيل الطلاب ورفع جاهزيتهم، تم إطلاق تدريبات العمل الحر لمساعدتهم على معرفة آليات التعامل مع هذا المجال والاستفادة منه بشكل عملي.

وكشفت أن عدد الطلاب المتدربين والمنتظرين للحصول على الرخصة وصل إلى نحو 680 ألف طالب، مؤكدة أن الدولة تواصل دعم الطلاب بشكل مستمر، والعمل على تطوير آليات التدريب والتأهيل كلما ظهرت احتياجات جديدة لدى الشباب.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس، بالإنابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاحتفالية الكبرى التي نظمها صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، لإطلاق مبادرة "المليون رخصة دولية" لتأهيل الشباب بالمهارات الرقمية والعمل الحر.