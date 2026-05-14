قال الإعلامي أحمد موسى، إن بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية أبدت انزعاجها من تصريحاته ومواقفه الإعلامية، مشددًا على أنه لا يعادي أي دين، وإنما يعبر عن موقفه تجاه اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ووجه "موسى" حديثه للجيش الإسرائيلي عبر برنامجه "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء: “هو أنا معاك؟ أنا ضدك.. عمرنا ما بنعادي أي ديانة، ولا اليهودية ولا المسيحية ولا ديننا الحنيف، نحن نحترم كل الأديان السماوية”.

وأضاف أن بعض التقارير الإعلامية الإسرائيلية، ومنها ما نشرته القناة 14، اتهمت الإعلام المصري بالتحريض، وزعمت أن الإعلام المصري ينتهك اتفاقية السلام، وتحدثت عن ضرورة الرد على ما وصفته بـ”تحركات الإعلام المصري”.

وأوضح أن القناة 14 الإسرائيلية تحدثت عن إحدى حلقاته على قناة صدى البلد، واتهمته بأنه "معادٍ السامية" أنه هاجم إسرائيل وحذر من أنه لن يكون هناك سلام وأمن أبد، واعتبرته تحريضًا ومعاداة للسامية.

وأكد أن هذه الاتهامات هدفها تخويف الأصوات التي تنتقد ما يحدث، وحتى لا يتحدث أحد عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد على أن ما يحدث في غزة ولبنان من ضربات واعتداءات يمثل انتهاكًا، متهمًا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بارتكاب جرائم في غزة ولبنان والضفة الغربية.

وأردف أن مصر ملتزمة بمعاهدة السلام الموقعة عام 1979 وتحترمها، مشددًا في الوقت نفسه على رفض أي اعتداءات أو مخططات تمس سيادة الدول أو تستهدف الشعوب.

