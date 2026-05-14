رئيس هيئة الأنفاق: مواطنون كثر استغلوا المونوريل لزيارة العاصمة الجديدة ورؤية إنجازاتها

قال المهندس طارق جويلي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، إن مشروع المونوريل، مكون من خطين هما شرق وغرب النيل، مضيفًا أن الأخير يمتد بطول 44 كم، بـ13 محطة.

ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «ستديو إكسترا»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن الخط الشرقي، ممتد لـ56 كم، لمرحلتيه الأولى والثانية، بـ22 محطة، متوقعًا أن يخدم 500 ألف راكب يوميًا، في مدينة نصر، العاصمة الإدارية الجديدة، والقاهرة الجديدة.

وأشار إلى افتتاح المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل، والممتدة لـ42 كم، بـ 16 محطة بدءًا من محطة المشير طنطاوي وحتى مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة.

وأوضح أن محطة المشير طنطاوي هي أولى محطات المرحلة الأولى من مشروع المنوريل، فيما تُعتبر محطة وان ناينتي، من أكثرها أهمية، لارتباطها مع الأتوبيس الترددي السريع (BRT).

ونوه بأنَّ محطة مدينة الفنون والثقافة هامة لارتباطها مع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) القادم من محطة عدلي منصور، بجانب محطة الحي الحكومي.

وتطرق إلى إقبال المواطنين على استقلال المونوريل، قائلًا إنهم رصدوا فرحتهم بافتتاحه، مؤكدًا: «إحنا لمسناها على أرض الواقع ولمسناها في السوشيال ميديا وشوفنا فرحة الناس بالمونوريل».

وأكد أن الكثير من المواطنين استغلوا المنوريل لزيارة العاصمة الإدارية الجديدة للمرة الأولى، قائلًا: «ناس كتيرة جدًا قالت إنها مراحتش العاصمة الجديدة خالص وإنها كانت متطلعة إنها تروح تشوف إيه اللي حصل وإيه الجديد وإيه الإنجازات اللي تمت في العاصمة الجديدة».

وردّ على التساؤلات حول أسعار التذاكر والاشتراكات والتخفيضات المخصصة للطلاب وكبار السن، موضحًا أن هناك أسعارًا عادية للتذاكر للركاب غير المنتظمين، للشراء عند الحاجة، على النحو التالي 20 جنيهًا حتى 5 محطات، و40 جنيهًا للـ10 محطات، و55 جنيهًا للـ15 محطة، و80 جنيهًا حتى 22 محطة.

وذكر أنهم وفروا خصومات بقيمة 50% على الاشتراكات للمستخدمين اليومين للمنوريل، كموظفي الحي الحكومي، معلقًا«الـ20 هتبقى 10 جنيه»، مضيفًا أن صلاحية الاشتراك الأسبوعي 14 تذكرة، سارية حتى 14 يومًا.

