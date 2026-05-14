الكرملين: زيارة بوتين إلى الصين تتم قريبا جدا

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الرئاسة الروسية ستعلن قريبًا عن مواعيد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين.

وأضاف بيسكوف، متحدثا عن توقيت زيارة بوتين للصين والتحضيرات لها: «سنعلن عنها قريبًا. يجري التحضير لهذه الزيارة. يمكننا القول إن الاستعدادات واللمسات الأخيرة قد اكتملت بالفعل. وستتم الزيارة قريبًا جدا».

من جانبه، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غو جياكون، في مؤتمر صحفي، أن الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع روسيا في مختلف المجالات والمساهمة في تطوير نظام حوكمة عالمي أكثر عدلاً.

وفي وقت سابق، أشار بيسكوف، إلى أن روسيا والصين ستعلنان عن موعد الزيارة بشكل متزامن أمام الرأي العام العالمي، وأن الزيارة مقررة مبدئيًا في نهاية شهر مايو الجاري.

وأوضح أن روسيا والصين تحتفلان هذا العام بالذكرى الثلاثين لإقامة الشراكة والتعاون الاستراتيجي، والذكرى الخامسة والعشرين لتوقيع معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين البلدين.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين روسيا والصين، والتي شهدت تقاربًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة على مختلف المستويات.

وتعكس زيارة الرئيس الروسي بوتين، المرتقبة إلى بكين عمق الشراكة بين البلدين وتنسيقهما في القضايا الدولية، كما تعمل موسكو وبكين على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والسياسي، في ظل تغيرات متسارعة يشهدها النظام العالمي.