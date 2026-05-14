وفاة 96 شخصا على الأقل في شمال الهند جراء العواصف الترابية والبرق

قال مسئولون في الهند اليوم الخميس، إن العواصف الترابية والأمطار الغزيرة والبرق ألحقت أضرارا بالمنازل وغيرها من المباني وأسفرت عن وفاة 96 شخصا على الأقل في شمال البلاد.

وأدت العواصف، أيضا إلى إصابة أكثر من 50 شخصا فيما اجتاحت العديد من المقاطعات في وقت متأخر من أمس الأربعاء في أوتار براديش.

وأضاف المسئولون، أن بعض الوفيات نتجت عن سقوط الأشجار وانهيار المباني والبرق.

واستخدمت الشرطة وفرق الاستجابة للكوارث المناشير الكهربائية والرافعات لإزالة الأشجار التي سقطت على الطرق وقضبان السكك الحديدية في عدة مقاطعات.

يشار إلى أن العواصف شائعة في شمال الهند خلال الموسم الحار من مارس إلى يونيو قبل وصول الأمطار الموسمية السنوية.

وقال المسئول الإداري ناريندرا إن. سريفاستافا، إن الجهات المعنية أرسلت فرق الطوارئ عبر المناطق المتضررة مشيرا إلى أن المنازل والمحاصيل والبنية التحتية للطاقة تضررت بشكل واسع سيما في المقاطعات الريفية.