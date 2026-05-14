الخميس 14 مايو 2026 1:41 م القاهرة
الهند تدرس خفض ضرائب المستثمرين الأجانب على السندات

نيودلهي - (د ب أ)
نشر في: الخميس 14 مايو 2026 - 1:03 م | آخر تحديث: الخميس 14 مايو 2026 - 1:03 م

تدرس الهند، إجراء تخفيض كبير على الضرائب التي يدفعها المستثمرون الأجانب على السندات الهندية فيما تسعى السلطات لموائمة سياساتها مع الأعراف العالمية وجذب تدفق نقدي، بحسب مصادر مطلعة.
وأضافت المصادر مشترطة عدم الكشف عن هويتها لسرية التفاصيل، أن البنك الاحتياط الهندي أوصى بالخطوة التي تدرسها بجدية وزارة المالية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وذكرت المصادر، أن المناقشات الرامية لخفض العبء الضريبي اكتسبت زخما فيما تحاول السلطات السيطرة على انخفاض قيمة العملة.
ولم ترد وزارة المالية وبنك الاحتياط الهندي على رسائل عبر البريد الإلكتروني طلبا للتعقيب.

