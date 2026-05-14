مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة العشرات جراء هجمات روسية على أوكرانيا

قالت السلطات ووسائل إعلام أوكرانية، اليوم الخميس، إن روسيا شنت خلال الليل واحدة من أطول الهجمات الجوية خلال أكثر من أربع سنوات من الحرب، ما أسفر عن وقوع انفجارات في العاصمة كييف ومقتل شخص واحد على الأقل.

وذكرت تقارير إعلامية أوكرانية أن صفارات الإنذار دوت في جميع أنحاء أوكرانيا فيما حذر الجيش من هجمات وشيكة بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني، صباح اليوم الخميس، أن روسيا أطلقت 56 صاروخا باليستيا وصاروخ كروز، بالإضافة إلى 675 طائرة مسيرة، جرى اعتراض معظمها.

وتضررت عدة مبان في كييف، وانتشلت فرق الإنقاذ ناجين من تحت أنقاض مبنى سكني انهار جزئيا.

وقال مسؤولون في الدفاع المدني إن 40 شخصا أصيبوا فيما دمرت 18 شقة.

وقال عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، إن 31 شخصا، من بينهم طفل، يتلقون العلاج في المستشفى.

كما أفادت خدمات الطوارئ بوقوع إصابات في منطقة كييف المحيطة.

وكانت روسيا قد شنت هجمات بطائرات مسيرة طوال يوم أمس الأربعاء.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه تم إطلاق أكثر من 800 طائرة مسيرة على البلاد.

وأضاف زيلينسكي أن ستة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، فيما أصيب العشرات جراء الهجمات، التي وصفها بأنها "إرهابية".