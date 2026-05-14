إصدار البوستر الدعائي لفيلم صقر وكناريا استعدادا لعرضه في موسم الصيف

أصدر المنتج وائل عبدالله البوستر الدعائي لفيلم "صقر وكناريا" بطولة محمد عادل إمام وشيكو، استعدادا لعرضه في موسم صيف 2026.

ويظهر في البوستر محمد عادل إمام في ثوب ضابط شرطة يُدعى "صقر"، وبجانبه شيكو في شخصية شاب طيب القلب، وقالت الشركة في منشور عبر إنستجرام: "صقر وكناريا يونيو 2026 في سينمات مصر والوطن العربي".

تدور أحداث الفيلم حول "صقر" الذي يعيش قصة حب مع مصممة أزياء تواجه أزمات عائلية معقدة، تزداد تشابكا مع تصاعد الأحداث في إطار من المطاردات المثيرة والمواقف الكوميدية الساخرة.

يشارك في بطولة الفيلم كل من: يارا السكري، ويسرا اللوزي، وانتصار، ونسرين أمين، وتأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي.