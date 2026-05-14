العثور على جثة متحللة داخل قرية سياحية في الوادي الجديد

عثر عدد من الأهالي على جثة متحللة داخل قرية سياحية تحت الإنشاء بمدينة موط التابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، فيما تباشر الأجهزة الأمنية فحص الواقعة لكشف ملابساتها.

كان اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، قد تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة متحللة داخل قرية سياحية بمدينة موط في مركز الداخلة.

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع البلاغ، وتبين العثور على جثة متحللة داخل قرية سياحية تحت الإنشاء بمدينة موط، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام، تحت تصرف النيابة العامة.

وانتقلت وحدة مباحث قسم شرطة الداخلة، بقيادة الرائد عمرو سعودي، رئيس مباحث القسم، إلى موقع الواقعة داخل القرية السياحية بمدينة موط، لفحص المكان وجمع المعلومات الأولية، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

وتكثف الأجهزة الأمنية في مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد جهودها للوقوف على هوية صاحب الجثة المتحللة، وبيان أسباب الوفاة وملابسات وجودها داخل قرية سياحية تحت الإنشاء بمدينة موط.