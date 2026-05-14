في واحدة من أسرع القضايا الجنائية حسماً، قررت محكمة جنايات أول درجة دائرة محكمة استئناف طنطا، في أولى جلسات محاكمة المتهم "يحيى. ف"، إحالة أوراقه إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه، وذلك عقب إدانته بقتل زوجته عمدًا مع سبق الإصرار بمركز أشمون.

- ​تفاصيل قرار الإحالة

​جاء قرار المحكمة بعد استعراض أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة العامة في القضية رقم 10897 لسنة 2026 جنايات أشمون، والتي كشفت عن تخطيط المتهم المسبق للجريمة.

وكشفت أوراق القضية بأن المتهم (30 عاماً) عقد العزم على التخلص من زوجته إثر خلافات عائلية وشكوك، حيث أعد "سكيناً" لهذا الغرض وسدد لها طعنات نافذة استقرت في ظهرها، مما أدى لوفاتها في الحال.

- ​تحقيقات النيابة والأدلة

​نجحت النيابة العامة في إنهاء التحقيقات وإحالة المتهم للمحاكمة خلال 24 ساعة فقط من وقوع الجريمة، مدعومة بمجموعة من الأدلة القاطعة، منها إقرار المتهم التفصيلي بارتكاب الواقعة وإجراء "تمثيل للمعاينة التصويرية" في مسرح الجريمة.

وجاء في ​تقرير الصفة التشريحية، الذي أعده الطب الشرعي أن الوفاة ناتجة عن طعنات نافذة بآلة حادة.

​- تعاطي المواد المخدرة

أثبت تقرير الطب الشرعي وجود آثار لمواد مخدرة (ميثامفيتامين، أمفيتامين، وحشيش) في عينة المتهم وقت ارتكاب الجريمة.

وأسندت النيابة العامة للمتهم عدة جرائم منها تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، ​حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، و​إحراز سلاح أبيض (سكين) دون مسوغ قانوني.

​يُذكر أن القضية قد شهدت استجابة قانونية سريعة، حيث عُقدت أولى جلسات المحاكمة بعد 10 أيام فقط من قرار إحالة المتهم محبوساً، لتنتهي بإرسال أوراقه للمفتي تمهيداً للنطق بالحكم في الجلسة المقبلة.