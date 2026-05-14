ٍأسعار النفط تتراجع بعد إعلان إيران عبور عشرات السفن مضيق هرمز

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس، بعد أن أوردت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن حوالي 30 سفينة عبرت مضيق هرمز، خلال الساعات القليلة الماضية.

ونقلت وكالة «فارس» للأنباء شبه الرسمية، عن مصدر قوله، إن إيران بدأت السماح بعبور بعض السفن الصينية.

وفي ‌الوقت نفسه، قال البيت الأبيض عن لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالرئيس الصيني شي جين بينج، إن الزعيمين اتفقا على أن مضيق هرمز يجب أن يظل مفتوحا أمام تدفقات إمدادات الطاقة.

وبحلول الساعة 12:12 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت من مستوى 107.13 دولار للبرميل الذي بلغته في وقت سابق بمقدار 1.27 دولار لتصل إلى 104.36 دولار للبرميل، وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.18 دولار، أو 1.2 ⁠بالمئة، لتصل إلى 99.84 دولار، وذلك وفقًا لوكالة «رويترز».

وانخفضت العقود الآجلة للخامين أمس الأربعاء، مع شعور المستثمرين بالقلق من احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية لأن زيادة أسعار الوقود تؤدي إلى ضغوط تضخمية. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولارين للبرميل وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بما يزيد على دولار.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس شي عبر عن اهتمامه بشراء المزيد من النفط الأمريكي لتقليل اعتماد الصين على مضيق هرمز. ولم تستورد الصين، التي لم تكن أبدا مشتريا كبيرا للنفط الخام الأمريكي، أي كميات من الولايات المتحدة منذ مايو 2025، بسبب رسوم استيراد قدرها 20 بالمئة فرضت خلال الحرب التجارية بين البلدين.

وأُغلق مضيق هرمز، وهو ممر رئيسي ‌لإمدادات الطاقة، ⁠بشكل شبه تام منذ اندلاع حرب إيران في نهاية فبراير.

وفي الوقت نفسه، عززت إيران على ما يبدو سيطرتها على مضيق هرمز، إذ أبرمت اتفاقات مع العراق وباكستان لشحن النفط والغاز الطبيعي المسال من المنطقة.

وقبل تقرير وكالة «فارس» للأنباء، عبرت ناقلة نفط صينية عملاقة تحمل مليوني برميل من الخام العراقي مضيق هرمز أمس الأربعاء، بعد أن ⁠تقطعت بها السبل في الخليج لأكثر من شهرين بسبب الحرب.

وأظهرت بيانات من مجموعة بورصات لندن اليوم الخميس، أن ناقلة نفط خام ترفع علم بنما وتديرها مجموعة التكرير اليابانية (إنيوس) عبرت المضيق، وهي المرة الثانية التي تعبر فيها سفينة نفطية مرتبطة ⁠باليابان من هذا الممر المائي.

وقالت وكالة الطاقة الدولية أمس الأربعاء، إن إمدادات النفط العالمية ستقل عن إجمالي الطلب هذا العام مع استنزاف المخزونات بوتيرة غير مسبوقة.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام ⁠في الولايات المتحدة انخفضت 4.3 مليون برميل لتصل إلى 452.9 مليون برميل للأسبوع المنتهي في الثامن من مايو، بسبب ارتفاع الصادرات رغم ارتفاع مخزونات نواتج التقطير، خلافا للتوقعات التي كانت تشير إلى عدم التغير فيها.