الخارجية المجرية تستدعي السفير الروسي على خلفية هجوم بمسيرات في أوكرانيا

استدعت وزارة الخارجية المجرية السفير الروسي لدى المجر، اليوم الخميس، على خلفية هجوم واسع بالطائرات المسيرة في أوكرانيا، في مثال واضح على التحول الكبير في العلاقات مع موسكو الذي أعقب انتخاب رئيس الوزراء بيتر ماجيار، بعد سنوات من العلاقات الوثيقة في عهد سلفه فيكتور أوربان.

وشاهد مراسل لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) السفير يفجيني ستانيسلافوف وهو يغادر مقر وزارة الخارجية المجرية بعد أقل من 30 دقيقة على وصوله، للتحدث مع وزيرة الخارجية أنيتا أوربان حول الهجمات التي استهدفت منطقة ترانسكارباتيا الأوكرانية أمس الأربعاء. ويقيم في هذه المنطقة أقلية مجرية كبيرة.

وقالت أنيتا أوربان في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "أبلغت السفير الروسي بأنه من غير المقبول تماما بالنسبة للمجر استهداف ترانسكارباتيا، موطن الأقلية المجرية، وشددت على أنه يجب على روسيا بذل كل ما في وسعها من أجل وقف فوري لإطلاق النار، والتوصل في أقرب وقت ممكن إلى نهاية سلمية ودائمة للحرب."

وأطلقت روسيا 800 طائرة مسيرة على الأقل في هجوم واسع خلال النهار أمس الأربعاء، استهدف نحو 20 منطقة في أوكرانيا.

ولقي ستة أشخاص على الأقل حتفهم وأُصيب العشرات، بينهم أطفال. واستمر الهجوم لساعات، وكان من أطول الهجمات التي شنتها موسكو خلال الحرب، التي تدخل الآن عامها الخامس.