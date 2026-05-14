تايوان تشكر أمريكا على الدعم بعد التحذير الصيني

أعربت تايوان عن شكرها على الدعم طويل الأمد الذي تقدمه الولايات المتحدة لها بعدما حذر الرئيس الصيني شي جين بينج نظيره الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس من "اشتباكات (محتملة) وصراعات" بسبب الجزيرة التي تحظى بالحكم الذاتي وتزعم الصين أحقيتها في السيطرة عليها.

وقالت ميشيل لي، المتحدثة باسم رئيس الوزراء التايواني: "تنظر الحكومة بشكل إيجابي إلى كل الخطوات التي تسهم في الاستقرار الإقليمي وإدارة المخاطر المحتملة جراء التوسع الاستبدادي، وتواصل العمل مع الولايات المتحدة في محاور مختلفة من علاقاتنا".

وأوضحت لي أن تايوان ظلت على تواصل وثيق مع الولايات المتحدة بشأن الأمن القومي والدبلوماسية.

وأضافت لي: "لقد جددت الولايات المتحدة مرارا أيضا موقفها الحازم والواضح بشأن دعم تايوان".