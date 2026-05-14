رئيس الصين: العلاقات مع أمريكا ستتمتع باستقرار شامل إذا جرى التعامل مع قضية تايوان بشكل صحيح

انطلقت، اليوم الخميس، أعمال القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينج، خلال الاجتماع المغلق مع ترامب، إن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين "ستتمتع باستقرار شامل" إذا جرى التعامل مع قضية تايوان بشكل صحيح، محذرا من أن البلدين يواجهان خطر "الصدامات بل وحتى النزاعات" إذا أسيء التعامل مع الملف، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وكان ترامب قد أقر في ديسمبر الماضي حزمة أسلحة لتايوان بقيمة 11 مليار دولار، الجزيرة ذات الحكم الذاتي التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها، لكن الولايات المتحدة لم تبدأ بعد في تنفيذ عمليات التسليم.

وقالت وزارة الخارجية التايوانية إن "الصين تمثل حاليا الخطر الوحيد على السلام والاستقرار الإقليمي"، وذلك ردا على تحذيرات شي للولايات المتحدة بشأن تايوان.

وأضافت أن "جيش التحرير الشعبي واصل إرسال طائرات وسفن عسكرية لمضايقة تايوان وتهديدها في المنطقة حتى أثناء انعقاد الاجتماع بين القائدين الأمريكي والصيني".

وقال الرئيس شي: "نعتقد أن العلاقة بين الصين والولايات المتحدة هي أهم علاقة ثنائية في العالم، ويجب أن تنجح وألا تفشل أبدا".

وأضاف الرئيس الصيني أن "تحقيق النهضة العظيمة للأمة الصينية وجعل أمريكا عظيمة مجددا يمكن أن يسيرا جنبا إلى جنب"، مؤكدا أن التعاون يفيد الطرفين بينما تؤدي المواجهة إلى خسارتهما معا، وأهمية أن يكونا شريكين لا منافسين.

وسعى ترامب إلى تركيز محادثات القمة على التجارة، بما في ذلك إبرام صفقات لشراء الصين مزيدا من المنتجات الزراعية والطائرات المدنية الأمريكية، إضافة إلى إنشاء مجلس لمعالجة الخلافات بين البلدين وتجنب تكرار الحرب التجارية التي اندلعت العام الماضي بعد رفع ترامب للرسوم الجمركية.