روبيو: مبيعات الأسلحة لتايوان لم تكن حاضرة بشكل بارز في محادثات ترامب وشي جين بينج

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن مسألة مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان "لم تكن حاضرة بشكل بارز" في المحادثات بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينج.

ولكن روبيو أشار في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الإخبارية الأمريكية إلى أن الرئيس الصيني، سبق وأن أثار هذه القضية مع ترامب في الماضي.

وأضاف روبيو، أن الولايات المتحدة تعتمد سياسة "الغموض الاستراتيجي"، بشأن تايوان، لأنها لا تريد رؤية صراع حول الجزيرة التي تسعى الصين إلى "إعادة توحيدها" مع البر الرئيسي، فيما لم تستبعد بكين استخدام القوة لتحقيق ذلك.

وقال روبيو: "نعتقد أن فرض ذلك بالقوة، أو بأي خطوة من هذا النوع سيكون خطأً فادحاً. وستكون لذلك تداعيات على مستوى العالم، وليس فقط على الولايات المتحدة. ونحن نترك الأمر عند هذا الحد".

كما أكد روبيو أن سياسة الولايات المتحدة تجاه تايوان لم تتغير، مؤكداً أن هذا الموقف ظل ثابتاً خلال اجتماع ترامب مع الرئيس الصيني.

وقال روبيو إن الصين تثير دائماً قضية الجزيرة في كل اجتماع، مضيفاً: "سياسة الولايات المتحدة بشأن قضية تايوان لم تتغير حتى اليوم، ولم تتغير أيضاً خلال الاجتماع الذي عقدناه هنا اليوم. أُثيرت القضية، وهم يثيرونها دائماً من جانبهم. ونحن نوضح دائماً موقفنا، ثم ننتقل إلى القضايا الأخرى".