ميرتس يدعو إلى تحديث جوهري لميزانية الاتحاد الأوروبي

دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس، إلى "تحديث جوهري" لميزانية الاتحاد الأوروبي، في كلمة ألقاها اليوم الخميس، خلال مراسم تسليم جائزة شارلمان لرجل الدولة الإيطالي ماريو دراجي.

وقال ميرتس، إن هذا مطلوب لجعل الاتحاد الأوروبي قوة مستقلة في عالم متغير.

وأضاف أنه يجب زيادة توجيه التخطيط المالي على المدى المتوسط الخاص بالاتحاد الأوروبي إلى القوة العسكرية والاقتصادية.

وقال ميرتس: "تقليص البنيان والاستثمار في المنافسة والدفاع، والتركيز على الموارد الأوروبية من أجل المشهدالسياسي الأوروبي، كل هذا مطلوب لأن الموارد محدودة".

ولكنه استبعد أيضا تحمل دين جديد، وقال: "ألمانيا لا يمكنها اللجوء إلى هذا النهج لأسباب دستورية".

يذكر أنه يتم وضع الميزانية لمدة سبع سنوات في كل مرة، والمحادثات جارية بشأن ميزانية 2028 – 2034 . وطرحت المفوضية الأوروبية ميزانية قيمتها 1.76 تريليون يورو (2.06 تريليون دولار)، معدلة وفق التضخم، وتساهم ألمانيا بأكبر حصة.