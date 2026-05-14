 وزير التعليم: لن تكون هناك شكاوى جماعية من امتحانات الثانوية العامة هذا العام - بوابة الشروق
الخميس 14 مايو 2026 4:53 م القاهرة
نيفين أشرف
نشر في: الخميس 14 مايو 2026 - 4:39 م | آخر تحديث: الخميس 14 مايو 2026 - 4:39 م

قال محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا يوجد امتحان صعب أو سهل، ولكن هناك معايير ومواصفة فنية يتم الالتزام بها في إعداد امتحانات الثانوية العامة.

وأضاف الوزير: «لن تكون هناك شكاوى جماعية من امتحانات الثانوية العامة»، مشيرًا إلى أن الأسئلة موزعة بين مستويات معرفية بسيطة ومتوسطة وعليا.

وحول ما أثير بشأن وجود «أولاد أكابر» في امتحانات الثانوية العامة، قال الوزير: «لن يكون موجودًا مثل هذه الأمور، وسوف أذهب بنفسي إلى أي لجنة».

وكشف عبداللطيف أن عدد التظلمات المقدمة على نتائج الامتحانات تجاوز 224 ألف تظلم، مؤكدًا أن من حق جميع الطلاب التقدم بطلبات التظلم وفق الضوابط المنظمة لذلك.

وأوضح أن نحو 6% من إجمالي الطلاب المتقدمين بالتظلمات حصلوا على درجات بعد مراجعة أوراق الإجابة، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على تحقيق العدالة الكاملة وضمان حصول كل طالب على حقه.

وأكد أن أعمال المراجعة والتظلمات تتم بدقة وشفافية، في إطار حرص الوزارة على تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

