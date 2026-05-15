يوفنتوس يفتح ملف سكالفيني وأتالانتا يرفض التفاوض بأقل من 45 مليون يورو

دخل يوفنتوس في تحركات مبكرة لحسم صفقة المدافع الإيطالي جورجيو سكالفيني، بعدما وضعه ضمن أبرز أهدافه الدفاعية خلال سوق الانتقالات المقبلة.

وبحسب ما أوردته تقارير صحفية إيطالية، بدأت إدارة البيانكونيري اتصالاتها مع أتالانتا للاستفسار عن إمكانية ضم اللاعب، إلا أن النادي اللومباردي أبلغ المهتمين بأن التخلي عن سكالفيني لن يتم إلا مقابل عرض يتراوح بين 40 و45 مليون يورو.

ويأتي اهتمام يوفنتوس بالمدافع الشاب في إطار سعيه لتعزيز تشكيلته بعناصر إيطالية قادرة على خدمة المشروع المستقبلي للنادي، خصوصاً مع القواعد الخاصة بالقوائم الأوروبية التي تشترط وجود عدد معين من اللاعبين المحليين.

ويعتقد مسؤولو يوفنتوس أن سكالفيني يمتلك المقومات التي تؤهله ليكون أحد أعمدة الدفاع لسنوات طويلة، في ظل المستويات التي يقدمها مع أتالانتا رغم صغر سنه.

وفي سياق متصل، يراقب النادي أيضاً وضع مايكل كايودي مدافع برينتفورد، غير أن اللاعب لا يبدو متحمساً لفكرة مغادرة الدوري الإنجليزي خلال الفترة الحالية.