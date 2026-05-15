 رئيس لبنان يؤكد لرئيس الحكومة العراقية أهمية التعاون بين البلدين - بوابة الشروق
الجمعة 15 مايو 2026 6:31 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟
النتـائـج تصويت

رئيس لبنان يؤكد لرئيس الحكومة العراقية أهمية التعاون بين البلدين

بيروت - (د ب أ )
نشر في: الجمعة 15 مايو 2026 - 6:18 م | آخر تحديث: الجمعة 15 مايو 2026 - 6:18 م

أجرى الرئيس اللبناني العماد جوزف عون اتصالاً هاتفياً، اليوم الجمعة، برئيس الحكومة العراقية علي الزيدي، وتمنى له التوفيق في مسئولياته الجديدة، وأكّد أهمية استمرار التعاون بين البلدين، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

وأكّد عون، "أهمية استمرار التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات".

من جهته شكر الرئيس الزيدي "الرئيس عون على تمنياته"، مؤكداً "وقوف العراق دائماً إلى جانب لبنان وشعبه لاسيما في الظروف الصعبة التي يمر به". 

يذكر أن البرلمان العراقي منح أمس الخميس الثقة لـ14 وزيراً ضمن حكومة رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، وتأجل التصويت على عدد من الوزارات .


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك