رئيس لبنان يؤكد لرئيس الحكومة العراقية أهمية التعاون بين البلدين

أجرى الرئيس اللبناني العماد جوزف عون اتصالاً هاتفياً، اليوم الجمعة، برئيس الحكومة العراقية علي الزيدي، وتمنى له التوفيق في مسئولياته الجديدة، وأكّد أهمية استمرار التعاون بين البلدين، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

وأكّد عون، "أهمية استمرار التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات".

من جهته شكر الرئيس الزيدي "الرئيس عون على تمنياته"، مؤكداً "وقوف العراق دائماً إلى جانب لبنان وشعبه لاسيما في الظروف الصعبة التي يمر به".

يذكر أن البرلمان العراقي منح أمس الخميس الثقة لـ14 وزيراً ضمن حكومة رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، وتأجل التصويت على عدد من الوزارات .