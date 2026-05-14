فرنسا تسمح بنزول ركاب لا تظهر عليهم أعراض من سفينة سياحية جديدة شهدت تفش لعدوى معوية

سمحت السلطات الفرنسية للركاب غير المتأثرين بتفشي مرض على متن سفينة سياحية بريطانية بالنزول من السفينة في مدينة بوردو الساحلية الفرنسية، فيما أكدت السلطات أن سبب التفشي هو فيروس نوروفيروس، وهو عدوى معوية حادة تنتشر بسهولة.

وكانت السلطات الفرنسية قد أمرت في البداية أكثر من 1700 راكب وعضو طاقم على متن السفينة السياحية "ذا أمبيشن" بالبقاء على متنها، لكنها قررت مساء أمس الأربعاء السماح للركاب غير المصابين بالنزول من السفينة.

ولم يتضح على الفور عدد الذين غادروا السفينة، لكن الشركة البريطانية المشغلة للسفينة قالت اليوم الخميس إن الركاب باتوا قادرين على النزول منها، وإن "جميع الجولات البرية المجدولة تعمل اليوم كما هو مخطط لها".

وحتى صباح اليوم الخميس، كان 60 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم يعانون من أعراض مرض معوي، وفقا لما ذكرته شركة "أمباسادور كروز لاين".

وقالت السلطات الفرنسية إنه لا توجد أي صلة بين هذه الحالة وتفشي فيروس هانتا القاتل على متن سفينة هولندية، والذي أثار حالة تأهب لدى السلطات الصحية الأوروبية خلال الأسابيع الأخيرة.

وكانت السفينة "ذا أمبيشن" في منتصف رحلة بحرية مدتها 14 ليلة انطلقت من بلفاست وليفربول، مع توقفات مجدولة في شمالي إسبانيا وعلى طول ساحل الأطلسي الفرنسي. ووصلت إلى بوردو مساء أمس الأول الثلاثاء.

وستبقى السفينة في بوردو طوال الليل قبل أن تواصل رحلتها اعتبارا من غد الجمعة وفق مسار مُعدل لتجنب سوء الأحوال الجوية.