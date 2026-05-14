الخميس 14 مايو 2026 6:25 م القاهرة
مسئولون أمريكيون: الصين قد تشتري المزيد من النفط الأمريكي

وكالات
نشر في: الخميس 14 مايو 2026 - 4:32 م | آخر تحديث: الخميس 14 مايو 2026 - 4:32 م

أثار مسؤولون أمريكيون احتمال شراء الصين المزيد من النفط الأمريكي، عقب المحادثات التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج في بكين، اليوم الخميس.

وأفاد البيت الأبيض، في بيان صدر عقب اجتماع القمة الذي استمر لأكثر من ساعتين، بأن شي أبدى اهتمامًا بشراء المزيد من النفط الأمريكي، بهدف تقليل اعتماد الصين على مضيق هرمز، وفقًا لموقع قناة «الشرق» الإخبارية.

وبعد ذلك بوقت قصير، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، لشبكة «سي إن بي سي» الأمريكية، إن الزعيمين ناقشا شراء بكين المزيد من مصادر الطاقة، مشيرًا إلى أن إنتاج ولاية ألاسكا سيكون خيارًا طبيعيًا للصين.

ولم يرد ذكر شراء النفط في أي من الملخصات الصينية للاجتماع، التي نشرتها وسائل الإعلام الرسمية.

كما لم ترد وزارة الخارجية الصينية حتى الآن على طلب للتعليق.

