مركبة تابعة لناسا تمر بالمريخ في طريقها إلى كويكب معدني نادر

سوف تحلق مركبة تابعة لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، حيث تقوم بمطاردة كويكبا معدنيا نادرا، بالقرب من المريخ الأسبوع الجاري لتعزيز الجاذبية، والتقاط آلاف من الصور كتدريب على المواجهة الرئيسية التي تحل في 2029.

وسوف تمر المركبة سايكي المسماه على اسم الكويكب الذي تطارده، عبر الكوكب الأحمر بسرعة 19848 كيلومترا في الساعة غدا الجمعة.

وسوف يكون التحليق قريبا للغاية، حيث أن سايكي سوف تكون على بعد 4500 كيلومتر من المريخ أي ما يعادل المسافة بين الساحلين الشرقي والغربي الأمريكي. ثم ستتجه إلى حزام الكويكبات بين المريخ والمشتري الذي يضم هدفه الجذاب.