كازاخستان وتركيا تنشئان مشروعا مشتركا لتصنيع الطائرات المسيرة

قال المكتب الصحفي للرئاسة في كازاخستان، اليوم الخميس، إن البلاد وتركيا وقعتا اتفاقية لإنشاء مشروع مشترك لإنتاج وصيانة الطائرات المسيرة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أنقرة وكازاخستان وقعتا عددا كبيرا من الاتفاقيات، وأن المباحثات مع نظيره تناولت مجالات التجارة والنقل والطاقة والصحة والتعدين والثقافة والتعليم والتكنولوجيا والصناعات الدفاعية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الرئيس الكازاخي قاسم جومرت توكاييف، عقب مشاركتهما في الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا وكازاخستان، الذي عقد في قصر الاستقلال بالعاصمة أستانة.

وأشار أردوغان، إلى أن البلدين يواصلان تشجيع رجال الأعمال على زيادة الاستثمارات وتعزيز الشراكات الاقتصادية، معربا عن أمله في أن يشهد منتدى الأعمال التركي الكازاخي توقيع تعاونات جديدة بين القطاعين الخاصين.

وأضاف أن الجانبين بحثا أيضا مشاريع من شأنها تطوير التعاون العسكري والصناعات الدفاعية، مؤكدا أن هذا التعاون يسهم في توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

والأربعاء، وصل أردوغان، إلى كازاخستان برفقة وفد رفيع، للمشاركة في الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا وكازاخستان.