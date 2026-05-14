البيت الأبيض يدعي توافق ترامب وشي على منع امتلاك إيران سلاحا نوويا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ادعى البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج، اتفقا على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وأشار إلى أنهما شددا على ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحا.

جاء ذلك في بيان نشره البيت الأبيض على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الخميس، بشأن اللقاء الذي عقده ترامب مع شي في العاصمة الصينية بكين.

وأوضح البيان أن الاجتماع جرى "بشكل جيد"، وأن الزعيمين بحثا سبل تطوير التعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين.

وأشار إلى أن الجانبين ناقشا توسيع وصول الشركات الأمريكية إلى السوق الصينية وزيادة الاستثمارات الصينية في الصناعة الأمريكية.

وأكد أن الطرفين اتفقا على ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحا من أجل دعم المرور الحر للطاقة.

وجاء في البيان: "اتفق البلدان أيضا على أن إيران يجب ألا تمتلك سلاحا نوويا أبدا".

ولم يصدر عن الجانب الصيني تعليق رسمي فوري على ما أورده بيان البيت الأبيض.

ويشهد مضيق هرمز وبحر العرب صراعا بحريا وأزمة أمنية متصاعدة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى.

وإثر تعثر مفاوضاتها مع إيران، تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل الماضي حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل، إذا لم يتم إبرام اتفاق لإنهاء الحرب، التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم.

وفي 28 فبراير بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، ما خلفّ أكثر من ثلاثة آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين.

كما نفذت إيران هجمات ضد ما قالت إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، لكن بعضها أسفر عن ضحايا مدنيين وأضر بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.