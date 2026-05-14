ماليزيا تنتقد النرويج بعد إلغاء ترخيص تصدير نظام صواريخ بحرية للبحرية الماليزية

أدان رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، اليوم الخميس، قيام النرويج بإلغاء ترخيص تصدير نظام صواريخ بحرية للبحرية الماليزية، محذرا من أن ذلك يمكن أن يلحق ضررا بالنسبة لثقة الموردين في قطاع الدفاع الأوروبي.

وقال أنور، إنه أعرب عن "اعتراضه القاطع" خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره، عقب أن منعت أوسلو إرسال نظام صواريخ هجومية بحرية ومكونات إطلاق مخصصة لبرنامج سفن القتال الساحلية الماليزية.

وقال أنور، في بيان: "ماليزيا أوفت بكل التزام وفقا للعقد منذ 2018: بدقة وأمانة وبدون لبس".

وأضاف: "يبدو أن النرويج لم تشعر بأنها مضطرة لتقديم نفس الاحترام و حسن النوايا لنا".

ولم تدل الحكومة النرويجية بأي تعليق على إلغاء تصدير نظام الصواريخ أو تصريحات أنور.