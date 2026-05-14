قال الرئيس الصيني شي جين بينج إن زيارة نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الصينية بكين «تاريخية»، معربًا عن إيمانه بأن البلدين يمكن أن يمضيا قدمًا نحو تحقيق ما هو أفضل للعالم.

وأضاف، خلال كلمة ألقاها على هامش مأدبة عشاء أقامها لنظيره الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن نهضة الصين وشعار «لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى» يمكن أن يسيرا جنبًا إلى جنب.

وجدد حرصه على إقامة علاقات أمريكية صينية مستقرة، موضحًا أن مباحثاته مع ترامب تناولت سبل تعميق العلاقات بين البلدين.

وأشار إلى أن العلاقات الصينية الأمريكية تُعد الأهم في العالم، مؤكدًا حرصه على إقامة علاقات بناءة تتسم بالاستقرار الاستراتيجي، بما يسهم في جلب المزيد من السلام والازدهار والتقدم للعالم.

وذكر أن «مسار العلاقات بين الجانبين أمر أساسي لتعزيز العلاقات وتطورها بصورة منتظمة»، منوهًا إلى أن «العالم يمر باضطرابات عديدة، فيما تؤثر العلاقات الثنائية على أكثر من 1.6 مليار شخص، إضافة إلى باقي سكان العالم».