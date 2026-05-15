الدفاع الروسية: تدمير 355 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت خلال الليلة الماضية من الساعة 11:00 مساء وحتى الساعة 7:00 صباحا، 355 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن "الطائرات المسيرة تم تدميرها فوق مقاطعات بيلجورود وبريانسك وفولجوجراد وفورونيج وكالوجا، وكورسك وأوريول وبسكوف وروستوف وريازان وسمولينسك وتامبوف وتفير وتولا، ومقاطعة موسكو، والقرم وكالميكيا وإقليم كراسنودار، بالإضافة إلى مياه بحر آزوف وبحر قزوين"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

من جهة أخرى،أعلنت هيئة الدفاع المدني الأوكرانية، في وقت مبكر من صباح الجمعة، ارتفاع حصيلة قتلى أحدث موجة من الهجمات الروسية على العاصمة الأوكرانية كييف إلى 21 شخصا.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن فرق الإنقاذ لا تزال تبحث عن 17 شخصا في عداد المفقودين تحت أنقاض مبنى سكني تعرض للدمار. كما يتلقى عشرات المصابين العلاج.

وكانت السلطات في كييف أعلنت مساء أمس الخميس أن عدد القتلى وصل إلى 16 شخصا.