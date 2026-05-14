- شركات التكنولوجيا العملاقة واصلت صعودها رغم التوترات بين إسرائيل وإيران مدعومة بطفرة الذكاء الاصطناعي وتفاؤل الأسواق

- القيمة السوقية لأكبر 10 شركات بالعالم بلغت 29 تريليون و240 مليار دولار حتى 8 مايو الجاري

- شركة "إنفيديا" تصدرت قائمة الشركات الأعلى قيمة سوقية بأكثر من 5 تريليونات دولار



في مؤشر على استمرار تدفق الاستثمارات نحو شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي رغم التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، سجلت أكبر 10 شركات في العالم من حيث القيمة السوقية ارتفاعا كبيرا في القيمة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، مضيفة حوالي 4 تريليونات دولار إلى قيمتها السوقية.

وبحسب بيانات جمعتها الأناضول، ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لأكبر 10 شركات عالمية بنسبة 16.69 بالمئة منذ بدء الحرب على إيران في 28 فبراير الماضي، وما تبعها من ردود إيرانية وتوسع المواجهة إلى صراع إقليمي، لتصل القيمة الإجمالية لهذه الشركات إلى نحو 29 تريليون و240 مليار دولار حتى إغلاق الأسواق في 8 مايو الجاري.

وشهدت الأسواق خلال الأسابيع الأولى من التصعيد حالة من التذبذب وعدم اليقين، إذ تراجعت القيمة السوقية الإجمالية لأكبر الشركات العالمية بنهاية مارس الماضي إلى 23 تريليون و980 مليار دولار، مسجلة انخفاضا بنسبة 4.3 في المئة مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، ما يعني خسارة تجاوزت تريليون و77 مليار دولار.

لكن الأسواق عادت إلى التعافي سريعا خلال أبريل الماضي، مدفوعة بتوصيات شراء صادرة عن بنوك استثمارية كبرى، إضافة إلى تصاعد التوقعات المرتبطة باستثمارات الذكاء الاصطناعي وتراجع المخاوف الجيوسياسية نسبيا، لترتفع القيمة السوقية لتلك الشركات خلال شهر واحد بنسبة 16.19 بالمئة، بما يعادل 3 تريليونات و882 مليار دولار.

كما واصلت أسهم الشركات الكبرى صعودها خلال الأيام الأولى من مايو الجاري، حيث سجلت زيادة إضافية بنحو 1.37 تريليون دولار مقارنة بنهاية أبريل، لترتفع القيمة الإجمالية لأكبر 10 شركات عالميا من حيث القيمة السوقية إلى أكثر من 29 تريليون دولار للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب.

** إنفيديا بالصدارة



وتصدرت شركة "إنفيديا" (Nvidia) قائمة الشركات الأعلى قيمة سوقية، بعدما بلغت قيمتها نحو 5 تريليونات و229 مليار دولار.

ورغم أن الشركة تكبدت خسائر تقارب 68 مليار دولار خلال مارس الماضي، فإنها استعادت زخمها سريعا مع تصاعد الطلب العالمي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتتجاوز حاجز 5 تريليونات دولار خلال أبريل، قبل أن تتراجع قليلا بفعل عمليات جني الأرباح، ثم تعود للصعود مجددا فوق هذا المستوى.

وجاءت شركة "ألفابت" (Alphabet) مالكة محرك البحث غوغل، في المرتبة الثانية بقيمة سوقية بلغت 4 تريليونات و834 مليار دولار، تلتها "آبل" (Apple) بقيمة بلغت 4 تريليونات و309 مليارات دولار، لتتجاوز الشركتان أيضا مستوى 4 تريليونات دولار.

وحلت "مايكروسوفت" (Microsoft) في المركز الرابع، بقيمة سوقية بلغت 3 تريليونات و84 مليار دولار، تلتها "أمازون" (Amazon) بـ2 تريليون و933 مليار دولار.

وضمت القائمة أيضًا شركات "برودكوم" (Broadcom)، و"تي اس ام سي" (TSMC)، و"أرامكو السعودية" (Saudi Aramco)، و"تسلا" (Tesla)، و"ميتا" (Meta).

**ألفابت تسجل أكبر زيادة



وعند مقارنة أداء الشركات منذ بداية الحرب، كانت "ألفابت" صاحبة أكبر زيادة بالقيمة السوقية، بعدما أضافت أكثر من تريليون و65 مليار دولار إلى قيمتها السوقية.

وجاءت "إنفيديا" في المرتبة الثانية، بزيادة بلغت 923.6 مليار دولار، بينما ارتفعت قيمة "أمازون" بنحو 679 مليار دولار.

كما سجلت "برودكوم" زيادة قدرها 521 مليار دولار، وارتفعت قيمة "آبل" بنحو 430 مليار دولار، فيما أضافت "تي اس ام سي" نحو 234 مليار دولار، و"مايكروسوفت" نحو 167 مليار دولار.

في المقابل، ارتفعت القيمة السوقية لشركة أرامكو السعودية بنحو 158 مليار دولار، فيما حققت "تسلا" زيادة قاربت 98 مليار دولار.

أما "ميتا" فكانت الشركة الوحيدة ضمن القائمة التي سجلت تراجعا في قيمتها السوقية، بعدما فقدت نحو 92.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

وعلى أساس نسبة النمو، تصدرت "برودكوم" القائمة بنسبة بلغت 34.38 بالمئة، تلتها "أمازون" بنسبة 30.12 بالمئة، ثم "ألفابت" بنسبة 28.24 بالمئة.