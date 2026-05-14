وارسو: سحب القوات الأمريكية يؤثر على ألمانيا وليس بولندا

نفى وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك - كاميش، اليوم الخميس، تقريرا أن بولندا سوف تتضرر من قرار وزارة الدفاع الأمريكية بوقف إرسال أكثر من أربعة آلاف جندي من لواء قتالي إلى أوروبا.

وأضاف وزير الدفاع في وارسو: "لن يتم خفض عدد القوات الأمريكية في بولندا".

وتابع أن بولندا تعمل بدلا من ذلك على تعزيز التواجد العسكري الأمريكي في البلاد.

وأشار إلى أن سحب نحو خمسة آلاف جندي أمريكي من ألمانيا، مثلما أعلن الرئيس دونالد ترامب سابقا سوف يعني إعادة تنظيم للقوات الأمريكية في أوروبا وأن هذا يمكن أن يؤدي إلى إرسال ألوية إلى دول بعينها.

وقال كوسينياك-كاميش، إن هذا يمكن أن يوضح الالتباس الناتج عن التقارير الإعلامية الأمريكية.

ونفى وزير الدولة في وزارة الدفاع التشيكية سيزاري تومشيك، التقارير أيضا.

وكتب في منشور عبر منصة إكس: "هذا ليس صحيحا. هذه الرسالة تتعلق بألمانيا، وليس ببولندا. تسعى بولندا باستمرار لزيادة تواجد القوات الأمريكية".

وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق، نقلا عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، بأن الوزارة أوقفت نشر لواء قتالي في أوروبا.

وكان من المتوقع أن يتم نشر هؤلاء الجنود في بولندا ضمن عملية تدوير مقررة لمدة تسعة أشهر.

وكان الجيش الأمريكي، أعلن في مارس الماضي، أن اللواء سيحل محل قوات أخرى كجزء من عملية تدوير روتينية.

ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، فإن بعض المعدات والأفراد كانوا بالفعل في طريقهم إلى وجهتهم، مما جعل قرار الإيقاف المفاجئ يربك بعض مسؤولي الجيش الذين لم يتوقعوا هذه الخطوة.