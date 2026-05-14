ارتفاع إنتاج نيجيريا من النفط الخام في أبريل إلى أعلى مستوى له منذ 9 أشهر

ارتفع إنتاج نيجيريا من النفط الخام ليصل إلى 1.49 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، ليسجل بذلك أعلى مستوى له منذ يوليو الماضي، بالمقارنة مع 1.38 مليون برميل يوميا في مارس.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الخميس، بأن المتوسط ​​الشهري لشهر أبريل يعادل 99% من حصة نيجيريا في تحالف "أوبك بلس"، بارتفاع عن 92% في مارس الماضي، بحسب بيانات الهيئة النيجيرية لتنظيم قطاع النفط والغاز.

وارتفع إجمالي إنتاج النفط الخام والمكثفات، بما يشمل حقلي أجبامي وأكبو، ليصل إلى 1.66 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو، بالمقارنة مع 1.55 مليون برميل يوميا في مارس.