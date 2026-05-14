مقتل 5 أشخاص وإصابة العشرات جراء هجمات روسية على أوكرانيا

قالت السلطات ووسائل إعلام أوكرانية، اليوم الخميس، إن روسيا شنت واحدة من أطول الهجمات الجوية خلال أكثر من أربع سنوات من الحرب، ما أسفر عن وقوع انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف.

وأضافت السلطات، أن روسيا شنت اليوم الخميس لليوم الثالث على التوالي، هجمات واسعة بالطائرات المسيرة والصواريخ على أوكرانيا؛ ما أدى إلى تدمير مبنى سكني في كييف، ومقتل 5 أشخاص وإصابة العشرات، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس (أ ب).

وقالت السلطات، إن هجمات أخرى استهدفت مناطق متفرقة من البلاد أسفرت عن إصابة أكثر من 24 مدنيا.

ومع بزوغ الفجر في كييف، اليوم الخميس، ظهرت مشاهد دمار واسعة في حي دارنيتسيا الهادئ بالعاصمة كييف.

وتصاعدت أعمدة الدخان من المبنى السكني المنهار المكون من تسعة طوابق، حيث عملت فرق الطوارئ على البحث تحت الكتل الخرسانية ونقل المصابين على نقالات، حيث أدى القصف إلى تدمير مدخل المبنى، ما حال دون تمكن السكان من الفرار.

وقال مسئولون، إنه جرى تدمير جميع الشقق الـ18 في المبنى.

وأوضح عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، أن من بين القتلى فتاة تبلغ من العمر 12 عاما، فيما يعتقد أن 20 شخصا على الأقل ما زالوا في عداد المفقودين.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا أطلقت صواريخ باليستية وصواريخ كروز ضمن الهجوم المكثف، مضيفا أن موسكو أطلقت أكثر من 1560 طائرة مسيرة على مناطق أوكرانية مأهولة بالسكان منذ صباح أمس الأربعاء.

وبين وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيها، أن القصف الروسي أثبت أن موسكو تشكل تهديدا للأمن الدولي الذي يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج إلى تحقيقه.

وأضاف سيبيها، عبر منصة إكس: "في الوقت الذي يجتمع فيه قادة أقوى دول العالم في بكين، ويتطلع فيه العالم إلى السلام والاستقرار والتعاون، أطلق بوتين مئات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز على العاصمة الأوكرانية".

وقال سيبيها، مشيرا إلى بوتين، إن "الضغط على موسكو وحده هو ما يمكن أن يجبره على التوقف"، مؤكدا أن لدى الولايات المتحدة والصين نفوذا كافيا لدفع روسيا إلى إنهاء الحرب.

وذكرت تقارير إعلامية أوكرانية، أن صفارات الإنذار دوت في جميع أنحاء أوكرانيا فيما حذر الجيش من هجمات وشيكة بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية.

من جانبه، أعلن سلاح الجو الأوكراني، صباح اليوم الخميس، أن روسيا أطلقت 56 صاروخا باليستيا وصاروخ كروز، بالإضافة إلى 675 طائرة مسيرة، جرى اعتراض معظمها خلال الليل.