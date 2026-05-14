استقالة وزير الصحة البريطاني وسط تفاقم الأزمة الحكومية

استقال وزير الصحة البريطاني ويس ستريتينج، من الحكومة يوم الخميس، مُعلنًا فقدانه الثقة في قيادة رئيس الوزراء كير ستارمر.

ونشر ستريتينغ رسالة استقالته الموجهة إلى ستارمر، عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أعرب فيها عن اعتقاده بأن رئيس الوزراء لن يقود حزب العمال في الانتخابات المقبلة، داعيًا ستارمر إلى فتح نقاش حول قيادة الحزب.

وكتب في رسالته: «من الواضح الآن أنك لن تقود حزب العمال في الانتخابات العامة المقبلة، نواب حزب العمال ونقابات العمال يريدون أن يكون النقاش حول ما سيحدث بعد ذلك معركة أفكار، وليس معركة شخصيات أو صراعات فصائلية تافهة»، بحسب تعبيره.

ويُعتقد على نطاق واسع أن ستريتينج يخطط لمنافسة ستارمر على زعامة حزب العمال، لكنه لم يعلن عن بدء حملة ترشح رسمية في رسالته.

وفي معرض شرحه لأسباب استقالته، أشار إلى نتائج الانتخابات المحلية «غير المسبوقة» التي جرت الأسبوع الماضي، وكذلك أخطاء السياسة.

وقال إن «عدم شعبية» الحكومة كانت عاملًا رئيسيًا ومشتركًا لخسارة الانتخابات في جميع أنحاء بريطانيا.

واستطرد: «يتحمل القادة المسئولية، ولكن في كثير من الأحيان يعني ذلك تضحية الآخرين بأنفسهم. كما يجب الاستماع إلى الزملاء، بمن فيهم النواب العاديون، والنهج القمعي تجاه الأصوات المعارضة يُضعف سياستنا».

وتحدى ستارمر المطالبات باستقالته، الثلاثاء، قائلا أمام مجلس الوزراء إنه «سيستمر في منصبه» على الرغم من المطالبات «المزعزعة للاستقرار».

وفي اجتماع لفريقه الوزاري، قال ستارمر، الذي يشغل المنصب الأعلى منذ أقل من عامين، إنه على الرغم من تحمله مسئولية واحدة من أسوأ الهزائم الانتخابية لحزب العمال، ⁠لا يوجد تحرك رسمي لإجراء انتخابات على زعامة الحزب.