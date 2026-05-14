بنك مصر يطلق مجموعة ودائع فليكس بلس بعوائد تنافسية تصل الي 17% سنويا ودوريات صرف متنوعة

قام بنك مصر بإطلاق مجموعة ودائع "فليكس بلس" المميزة من المنتجات الادخارية الجديدة، والمتمثلة في ودائع لأجل بالجنيه المصري بعوائد تنافسية ودوريات صرف متنوعة تلبي احتياجات العملاء، وذلك في إطار حرص البنك على تنويع قاعدة منتجاته المصرفية وتقديم بدائل ادخارية واستثمارية متنوعة تناسب مختلف احتياجات العملاء.

وتتضمن الباقة الجديدة العديد من الخيارات، حيث يقدم البنك وديعة لأجل لمدة 6 أشهر بعائد ثابت بنسبة 17% سنويًا يُصرف في نهاية المدة، وبحد أدنى لإصدار الوديعة 50 ألف جنيه مصري. كما يوفر البنك وديعة لأجل لمدة 6 أشهر بعائد ثابت بنسبة 16.50% سنويًا بدورية صرف شهرية، وبحد أدنى لإصدار الوديعة 100 ألف جنيه مصري، بالإضافة إلى وديعة لأجل لمدة 9 أشهر بعائد ثابت بنسبة 16% سنويًا بدورية صرف شهرية، وبحد أدنى لإصدار الوديعة 100 ألف جنيه مصري.

كما أتاح البنك ودائع ذات عائد مدفوع مقدماً بمدد 6 شهور و9 شهور، وبحد أدنى لإصدار الوديعة 10 آلاف جنيه، وتبلغ معدلات العائد السنوي لهذه الودائع 15.50% لوديعة لأجل 6 شهور و15% لوديعة لأجل 9 شهور.

وتُصدر هذه الودائع للأفراد الطبيعيين، ويتيح البنك لحامليها مجموعة من المزايا الائتمانية، من بينها إمكانية الاقتراض بضمان الوديعة أو إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، مع إمكانية استرداد قيمة الوديعة قبل تاريخ الاستحقاق، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لذلك.

ويحرص بنك مصر دائمًا على تطوير منتجاته الادخارية بما يلبي احتياجات العملاء ويواكب المتغيرات في السوق المصرفي، كما يسعى إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى، من خلال تقديم خدمات ومنتجات مصرفية تلبي تطلعات العملاء، بما يعكس التزامه المستمر بدعم جهود التنمية المستدامة والمساهمة بفاعلية في دعم الاقتصاد المصري.