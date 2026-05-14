- رسلان لـ الشروق: القرض الحسن والإعانات الاجتماعية يعززان الاستقرار المعيشي للعاملين

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن إجمالي ما قدمته "الإدارة العامة للبر" من مساعدات وإعانات وقروض حسنة منذ عام 2014 وحتى مارس 2026 بلغ نحو مليار و490 مليونًا و561 ألفًا و316 جنيهًا، في إطار الدور المجتمعي والإنساني الذي تقوم به الوزارة إلى جانب رسالتها الدعوية.

وأوضح رسلان، لـ"الشروق"، أن "الإدارة العامة للبر" نجحت خلال السنوات الماضية في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، سواء من خلال دعم الفئات الأولى بالرعاية أو مساندة العاملين بوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها، عبر منظومة متكاملة من الإعانات النقدية والمساعدات العينية والقروض الحسنة دون أي فوائد أو مصروفات إدارية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن حجم الإعانات والمساعدات العينية والنقدية التي تم تقديمها بلغ نحو 930 مليونًا و350 ألف جنيه، شملت دعم عدد من المبادرات القومية والإنسانية، من بينها تخصيص 100 مليون جنيه ضمن مبادرة «سكن كريم» بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، و60 مليون جنيه ضمن مبادرة إعادة إعمار غزة، و50 مليون جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة والمتضررين من تداعيات جائحة كورونا.

وأضاف أن الإدارة ساهمت كذلك بـ50 مليون جنيه لدعم صندوق «عطاء» لمتحدي الإعاقة، و30 مليون جنيه لتأثيث ألف شقة للأسر الأولى بالرعاية، و30 مليون جنيه لمبادرة «دكان الفرحة»، فضلًا عن 30 مليون جنيه مساعدات لأهالي غزة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

وتابع رسلان أن جهود الوزارة تضمنت أيضًا تخصيص 33 مليون جنيه لبناء 100 منزل بحلايب بالتعاون مع وزارة الإسكان، و16 مليون جنيه لرفع كفاءة 270 منزلًا ببئر العبد بشمال سيناء، إضافة إلى صرف 131 مليون جنيه إعانات نقدية للأسر الأولى بالرعاية وطلاب العلم وأصحاب الأمراض المزمنة.

كما شملت أوجه الدعم شراء سلع غذائية بقيمة 30 مليون جنيه لشنط رمضان، واستخراج 190 ألف بطاقة رقم قومي للمرأة المعيلة بتكلفة 10 ملايين جنيه، وشراء 8600 مقعد دراسي بقيمة 8 ملايين جنيه لصالح المدارس بالمناطق الأولى بالرعاية، إلى جانب توفير 58 ألف بطانية للأسر الأكثر احتياجًا خلال فصل الشتاء.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت كذلك 200 مليون جنيه لبروتوكول بناء المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وصندوق دعم التعليم الخيري، تم صرف 175 مليون جنيه منها، وأسهمت في إنشاء 8 مدارس جديدة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وفي ملف القرض الحسن، أكد رسلان أن وزارة الأوقاف منحت قروضًا حسنة بإجمالي 339 مليونًا و103 آلاف و842 جنيهًا، استفاد منها 56 ألفًا و65 مقترضًا من أبناء الوزارة والجهات التابعة لها.

وأضاف أنه تم صرف إعانات ومساعدات نقدية بقيمة 109 ملايين و353 ألفًا و474 جنيهًا، إلى جانب صرف وجارِ صرف قروض حسنة بقيمة 111 مليونًا و753 ألفًا و950 جنيهًا لنحو 5623 مستفيدًا، في أكبر مخصص مالي للقرض الحسن بتاريخ وزارة الأوقاف.