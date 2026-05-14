الجيش الأمريكي: قوضنا قدرات إيران العسكرية وعزلنا حلفاءها في المنطقة

قال قائد القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط "سنتكوم"، الأدميرال براد كوبر، إن بلاده قوضت قدرة إيران على توسيع نفوذها وتهديد المنطقة، مشيراً إلى أن طهران "لم تعد قادرة" على تنفيذ هجمات واسعة النطاق.

وأضاف كوبر، خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن وضعية القيادة أن نحو 90 % من قدرات تصنيع الأسلحة الإيرانية دُمّرت، وأن حماس وحزب الله والحوثيين "باتوا معزولين" عن الدعم والإمداد الإيراني، معتبراً أن إيران "لن تتمكن من استعادة قدراتها العسكرية لعقود"، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن مروحية "سي هوك" تابعة لسرب الضربات البحرية بالمروحيات 50 هبطت على سطح المدمرة الأميركية يو إس إس تراكستن (DDG 103) خلال عبورها بحر العرب، في إطار دعم الحصار الأمريكي ضد إيران.

وأضافت أن قواتها أعادت حتى اليوم توجيه 70 سفينة تجارية وعطلت 4 سفن "لضمان الامتثال".

في المقابل، أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، اليوم الخميس، أن القوات البحرية الإيرانية سمحت لمجموعة من السفن الصينية بعبور مضيق هرمز الاستراتيجي منذ مساء الأربعاء.

وقالت تسنيم: "بناء على قرار من إيران، سُمح لعدد من السفن الصينية بعبور مضيق هرمز بموجب بروتوكولات عبور تديرها إيران".

وأضافت أن العبور الذي طلبته بكين، بدأ مساء الأربعاء بعد "تفاهم بشأن بروتوكولات الإدارة الإيرانية".