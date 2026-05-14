ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بنسبة 0.5% خلال أبريل الماضي، مقارنة بمارس الماضي، حيث أدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تقليل الأموال المتاحة للإنفاق على السلع غير الأساسية.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الخميس، ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 0.5% خلال أبريل الماضي، مقارنة بزيادة معدلة بلغت 1.6% في مارس الماضي.

وسجل شهر مارس أكبر زيادة شهرية في الإنفاق على التجزئة منذ أكثر من ثلاث سنوات، مدفوعا بشكل رئيسي بالارتفاع السريع في أسعار الوقود.

وباستثناء مبيعات الوقود، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 3ر0% خلال أبريل الماضي.