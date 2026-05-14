المشدد 15 عاما لعامل بتهمة قتل زميله في القاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 15 عام؛ لإدانته بقتل صديقه طعنا باستخدام سلاح أبيض "سكين" بسبب خلافات بينهما بالمطرية.

وجهت النيابة للمتهم "معتصم.س"، قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار في منطقة المطرية، بعدما بيت النية وعقد العزم على التخلص منه بسب خلافات بينهما، إذ أعد سلاحا أبيض لانفيذ مخططه، فحينما ظفر به سدد له طعنة نافذة في البطن أودت بحياته.

وقال شاهد عيان، إنه رأى المتهم عقب الواقعة ممسكا بسكين عليها آثار دماء، وأخبره بإصابة المجني عليه، ثم شاهد الأخير مصابًا بطعنة في البطن، فاصطحبه إلى المستشفى إلا أنه توفي متأثرًا بإصابته.

كما شهد آخر، أنه شاهد وقوع مشاجرة سابقة بين المتهم والمجني عليه، تعدى خلالها الأخير على المتهم بالضرب، الأمر الذي دفع المتهم لتهديده، قبل أن يشاهد المجني عليه لاحقًا مصابًا في بطنه ويؤكد له أن المتهم هو من أحدث إصابته.

وأكد معاون مباحث قسم شرطة المطرية، أن تحرياته السرية توصلت إلى وجود خلافات سابقة بين الطرفين، دفعت المتهم لطعن المجني عليه طعنة نافذة بالبطن قاصدا قتله، وحين ضبطه عثر بحوزته على السلاح المستخدم في الجريمة.

وجاء في التقرير الطبي، إصابة المجني عليه بجرح طعني نافذ بالجانب الأيسر من البطن؛ نتيجة استخدام آلة حادة أحدثت قطعا بالأوعية الدموية الرئيسية والأمعاء الغليظة، ما أدى إلى الوفاة في الحال، وأنها تتفق مع السلاح الأبيض المضبوط.