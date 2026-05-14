القبض على متهم بالتعدي وإصابة شخص بسبب خلافات الجيرة في الجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بالتعدي على شخص وإصابته لخلافات الجيرة بمحافظة الجيزة.

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية، تداول منشور مدعوم بصورتين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلاله القائمة على النشر من قيام شخص بالتعدي بالضرب على شقيقها؛ ما أسفر عن إصابته، إلى جانب تهديدهم بإلحاق الأذى بهم بالجيزة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 25 أبريل الماضي، تم إبلاغ قسم شرطة العجوزة من قِبل شقيق الشاكية (مصاب بجرح قطعي بالظهر وخدوش بالوجه – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من قيام شخص بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته، لخلافات بينهم بسبب الجيرة.

وأمكن تحديد وضبط المشكو في حقه (عاطل – مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

واتخذت الإجراءات القانونية، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.