ضبط المتهمين بسرقة دراجة نارية من أمام مول بالقاهرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على المتهمين بسرقة دراجة نارية من أمام مول بالقاهرة، عقب تداول فيديو الواقعة بمواقع التواصل الاجتماعي.

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية، تداول تعليق مدعوم بمقطع فيديو بأحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله صاحب الحساب من قيام آخر بسرقة دراجته النارية من أمام أحد المولات بالقاهرة.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 5 الجاري، تم إبلاغ قسم شرطة مدينة نصر أول من قِبل (سائق – مقيم بمنطقة الوايلي) باكتشافه سرقة دراجته النارية حال توقفها بأحد الشوارع بدائرة القسم.

وأمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (عاطلان – مقيمان بمحافظة الشرقية)، وتم بإرشادهما ضبط الدراجة النارية المستولى عليها.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.