ارتفاع معظم مؤشرات الأسهم العالمية مع ترقب المستثمرين لنتائج قمة ترامب وشي

ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم العالمية، اليوم الخميس، بعدما سجلت "وول ستريت" مستويات قياسية جديدة، إذ تابع المستثمرون عن كثب نتائج القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج في بكين.

والتقى ترامب وشي، في قاعة الشعب الكبرى، إذ ناقشا العلاقات الأمريكية الصينية، إضافة إلى تايوان، لكن محللين أشاروا إلى أنهم لا يتوقعون تحقيق اختراقات كبرى خلال القمة.

وارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بشكل طفيف.

وارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني، في بداية التداولات الأوروبية، بنسبة 0.3% ليصل إلى 10351.36 نقطة، بعدما أعلنت المملكة المتحدة عن نمو اقتصادها بوتيرة أسرع من المتوقع بلغت 0.3% خلال مارس الماضي، على الرغم من تأثيرات الحرب في إيران.

وارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.6% ليصل إلى 8057.64 نقطة، كما ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.4% ليصل إلى 24462.22 نقطة.

وتراجع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 1% ليصل إلى 62654.05 نقطة، بعدما سجل لفترة وجيزة مستوى قياسيا جديدا خلال اليوم متجاوزا مستوى 63700 نقطة.

وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 1.8% إلى 7981.41 نقطة، مسجلا مستوى قياسيا جديدا مدعوما بأسهم شركات التكنولوجيا.

واستقر مؤشر هانج سينج في هونج كونج دون تغيير عند 26389.04 نقطة، فيما تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.5% ليصل إلى 4177.92 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز / إيه ​​إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.1% ليصل إلى 8640.70 نقطة.

وارتفع مؤشر تايكس التايواني بنسبة 0.9%، كما ارتفع مؤشر سينسيكس الهندي بنسبة 1.1 %.

وأغلقت مؤشرات بورصة "وول ستريت" الأمريكية، أمس الأربعاء، على تباين، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي بنسبة 0.6% ليصل إلى 7444.25 نقطة، مسجلا مستوى قياسيا جديدا.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.1% ليصل إلى 49693.20 نقطة، فيما ارتفع مؤشر ناسداك المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا بشكل رئيسي، بنسبة 1.2% ليصل إلى 26402.34 نقطة، مسجلا مستوى قياسيا جديدا.

وفي أسواق الطاقة، تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي القياسي بنسبة 0.2% ليصل إلى 86ر100 دولارا للبرميل، فيما ارتفع سعر خام برنت، القياسي العالمي بنسبة 0.2% ليصل إلى 105.87 دولارا للبرميل.

وجاءت هذه البيانات بعدما ذكرت وكالة الطاقة الدولية أمس الأربعاء أن خسائر الإمدادات من مضيق هرمز "تستنزف مخزونات النفط العالمية بوتيرة قياسية".

وفي أسواق العملة، ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 157.91 ين ياباني من 157.86 ين، فيما تراجع سعر اليورو ليصل إلى 1.1709 دولار من 1.1711 دولار.