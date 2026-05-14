قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك دولًا لديها تجارب ناجحة في تطبيق الدعم النقدي، ويعد من أهم أدوات الحماية الاجتماعية، حيث يأخذ المواطن مبلغًا ليتصرف فيه كما يشاء، ولا تفُرض عليه سلعة بعينها.

وأضاف عبر برنامجه «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، الأربعاء،أن فكرة الدعم النقدي تقوم على إعطاء المواطن حرية اختيار السلعة أو الخدمة التي تناسبه وأسرته.

وأشار إلى أهمية مراعاة هذا النظام التضخم سنويًا، بحساب قيمة الدعم بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار، حتى يتمكن المواطن من مواجهة أي زيادة في الأسعار.

وأوضح أن من مميزات الدعم النقدي أيضًا أنه يخلق منافسة بين الشركات ومنافذ البيع، لأن المواطن يمتلك حرية الشراء من أي مكان، وهو ما يدفع لتحسين الجودة والسعر، مضيفًا أن المستفيد في النهاية هو المواطن، لأنه يختار السلعة ذات الجودة الأفضل والسعر الأنسب له.

ولفت إلى أن هناك بيانات دقيقة ومتكاملة داخل منظومة الحماية الاجتماعية، بما يوضح مسار الدعم بشكل واضح، ويضمن وصول الدعم إلى المستحقين الحقيقيين فقط، وخروج غير المستحقين من المنظومة، بما يقلل الهدر والفاقد.

ونوه بأن هذا النظام يقلل فرص التلاعب بالدعم التي كانت تحدث في سنوات ماضية، مؤكدًا أنه في صالح المواطن، وشدد على أن الدعم النقدي من الملفات المهمة التي يتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قال إن الحكومة تدرس بدء تطبيق الدعم النقدي اعتبارًا من العام المالي المقبل.