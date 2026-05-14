روبيو: استيلاء الصين على تايوان بالقوة سيكون خطأ مروعا

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن سياسة الولايات المتحدة بشأن تايوان "لم تتغير" بعد لقاء الرئيس دونالد ترامب نظيره الصيني شي جين بينج، ولكنه حذر من أنه سيكون "خطأ مروعا" بالنسبة للصين لو حاولت الاستيلاء على تايوان بالقوة.

وأدلى روبيو بهذه التعليقات في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز" خلال سفره مع الرئيس ترامب في رحلته إلى الصين.

وتجنب روبيو الإشارة إلى تحذير الرئيس شي جين بينج بأن الخلافات حول الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي يمكن أن تؤدي إلى صدام، وقال إن الصين تثير دائما قضية تايوان في المباحثات.

وقال روبيو: "إن سياسة الولايات المتحدة تجاه تايوان لم تتغير اليوم، وخلال اللقاء الذي عقدناه هنا، تمت إثارة المسألة، إنهم دائما يثيرونها من جانبهم، ونحن نوضح موقفنا دائما، وانتقلنا إلى موضوعات أخرى".