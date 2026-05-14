الدفع بـ 6 سيارات إسعاف لموقع حريق مصنع دهانات بالعاشر من رمضان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دفع مرفق إسعاف محافظة الشرقية بـ 6 سيارات إسعاف إلى موقع نشوب حريق كبير في مصنع دهانات بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان؛ تحسبا لوجود مصابين جراء الحريق.

ودفعت قوات الحماية المدينة بمديرية أمن الشرقية بـ 13 سيارة إطفاء؛ لمحاولة السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المصانع المجاورة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع دهانات في المنطقة الصناعية الثالثة.

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وجرى الدفع بـ 13 سيارة إطفاء لمحاولة السيطرة على النيران ومنع امتدادها للمصانع المجاورة.

وانتقلت 6 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ تحسبا لوجود مصابين جراء الحريق، فيما انتقلت القوات الأمنية إلى موقع الحريق.