مسئول لبناني: بيروت ستضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار في محادثات واشنطن

قال مسئول لبناني كبير، لوكالة «رويترز»، إن بيروت ستطالب إسرائيل بوقف إطلاق النار في محادثات مباشرة في واشنطن اليوم الخميس، في وقت استمرت فيه تبادل الضربات بين إسرائيل وحزب الله، رغم الهدنة التي أعلنتها الولايات المتحدة الشهر الماضي.

وستشكل المحادثات بين سفيري لبنان وإسرائيل ثالث اجتماع بين الجانبين منذ تجدد القتال والاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل في الثاني من مارس. وتشارك بيروت في الاجتماع رغم اعتراضات شديدة من الحزب.

واستمرت الحرب بين حزب الله وإسرائيل، التي نشبت بالتوازي مع حرب إيران، منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقف إطلاق النار في 16 أبريل نيسان. وأوقفت الهدنة العمليات القتالية الكبيرة وحصرت الاشتباكات إلى حد كبير في جنوب لبنان منذ ذلك الحين.

ومن المقرر أن ينتهي أمد وقف إطلاق النار الحالي، يوم الأحد.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 22 في غارات إسرائيلية أمس الأربعاء، بينهم ثمانية أطفال. وقال المسئول اللبناني الكبير إن الوفد اللبناني سيسعى إلى «وقف لإطلاق النار تلتزم إسرائيل بتنفيذه».

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إن طائرة مسيرة ملغومة أطلقها حزب الله سقطت داخل إسرائيل قرب الحدود، وأصابت عددا من الأشخاص.

وأبقت إسرائيل قواتها في «منطقة أمنية» أعلنتها من جانب واحد في جنوب لبنان، وقالت إن هذا الإجراء يهدف إلى حماية شمال إسرائيل من هجمات حزب الله الذي أطلق مئات الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل خلال الحرب.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ موجة جديدة من الهجمات على مواقع لحزب الله في جنوب لبنان اليوم الخميس. وقال الحزب إنه نفذ 17 هجومًا على القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان أمس الأربعاء.