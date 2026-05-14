الرئيس الفلسطيني يجدد انتقاده لأحداث 7 أكتوبر: العبرة بالخواتيم!

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن أهل غزة يتعرضون لـ«كارثة إنسانية غير مسبوقة في التاريخ المعاصر»، راح ضحيتها حتى اليوم أكثر من 272 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ.

جاء ذلك خلال كلمته ضمن أعمال المؤتمر العام الثامن لحركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح»، في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، بالتزامن مع انعقاد جلسات المؤتمر في كل من: قطاع غزة والقاهرة وبيروت.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال دمرت أكثر من 85% من المدن والمخيمات الفلسطينية، بما فيها المدارس والمباني والمستشفيات والكنائس والمساجد، وجعلتها غير قابلة للحياة؛ في محاولة لتهجير الفلسطينيين لعدد من الدول في شرق آسيا.

ونوه الرئيس الفلسطيني أن أحد الكوارث التي خلفها الاحتلال، هو مسح أكثر من 2500 عائلة فلسطينية نهائيًا من السجل المدني، واصفًا ما حدث بـ«الإبادة الجماعية».

وأضاف: «وأيًا كان تقييم ما حدث في 7 أكتوبر بين قوسين (المجيد)، إلا أن الأمور تقاس بخواتيمها.. نتائجها ليس بالأول وإنما بالآخر، ذُبحنا وهُجرنا ودمرت بلادنا بسبب هذا العمل»، بحسب تعبيره.

ولفت إلى أن غزة تحولت بأيدي الاحتلال الإسرائيلي إلى «منطقة منكوبة»؛ ترتكب فيها جرائم القتل والإبادة الجماعية والتجويع والحصار، في انتهاك صارخ لكل قواعد القانون الدولي الإنساني.

وذكر أن الوضع المأساوي في القطاع يستوجب تمكين دولة فلسطين من أداء دورها، من خلال مؤسساتها السيادية والخدمية، وذلك بالتعاون مع الهيئات التنفيذية لمجلس السلام واللجنة الإدارية الفلسطينية الانتقالية، دون ازدواجية أو انفصال، مع الحرص على ربط المؤسسات في شقي الوطن.