فرنسا تسمح بمغادرة ركاب سفينة سياحية بعد تفشي نوروفيروس في بوردو

سمحت السلطات الفرنسية، للركاب الذين لم تظهر عليهم أعراض إثر تفشي مرض على متن سفينة سياحية بريطانية، بمغادرة السفينة في مدينة بوردو الواقعة بجنوب غرب البلاد، بينما أكدت السلطات أن سبب تفشي المرض هو الإصابة بفيروس "نوروفيروس" المعوي الخطير، الذي يسهل انتشاره.

وكانت السلطات الفرنسية، أمرت في البداية أكثر من 1700 راكب وطاقم السفينة السياحية "ذا أمبيشن"، بالبقاء على متنها، إلا أنها قررت في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، السماح لمن لم تظهر عليهم أعراض بالنزول منها.

وشوهد أحد الركاب وهو يرفع ذراعيه كإشارة للنصر أثناء مغادرته السفينة.

ولم يتضح على الفور عدد من غادروا السفينة.

وقالت السلطات الفرنسية، إنه لا توجد صلة بين ما حدث على متن السفينة "ذا أمبيشن" وبين تفشي فيروس هانتا القاتل على متن سفينة سياحية هولندية، والذي كان قد تسبب في وضع السلطات الصحية الأوروبية على أهبة الاستعداد في الأسابيع الأخيرة.