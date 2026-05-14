مقتل 4 أشخاص وإصابة 33 آخرين جراء هجمات روسية على أوكرانيا

قالت السلطات ووسائل إعلام أوكرانية، اليوم الخميس، إن روسيا شنت خلال الليل واحدة من أطول الهجمات الجوية خلال أكثر من أربع سنوات من الحرب، ما أسفر عن وقوع انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف.

وأضافت السلطات، أن الهجمات الواسعة بالطائرات المسيرة والصواريخ بدأت قبل فجر اليوم الخميس، وأسفرت عن تدمير مبنى سكني في كييف ومقتل أربعة أشخاص وإصابة 33 آخرين، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس (أ ب).

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا أطلقت صواريخ باليستية وصواريخ كروز ضمن الهجوم المكثف، مضيفا أن موسكو أطلقت أكثر من 1560 طائرة مسيرة على مناطق أوكرانية مأهولة بالسكان منذ صباح أمس الأربعاء.

وقال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، إن القصف الروسي أثبت أن موسكو تشكل تهديدا للأمن الدولي الذي يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج إلى تحقيقه.

وأضاف "سيبيها"، عبر منصة إكس: "في الوقت الذي يجتمع فيه قادة أقوى دول العالم في بكين، ويتطلع فيه العالم إلى السلام والاستقرار والتعاون، أطلق بوتين مئات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز على العاصمة الأوكرانية".

وقال سيبيها، مشيرا إلى بوتين، أن "الضغط على موسكو وحده هو ما يمكن أن يجبره على التوقف"، مؤكدا أن لدى الولايات المتحدة والصين نفوذا كافيا لدفع روسيا إلى إنهاء الحرب.

وذكرت تقارير إعلامية أوكرانية، أن صفارات الإنذار دوت في جميع أنحاء أوكرانيا فيما حذر الجيش من هجمات وشيكة بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية.

من جانبه، أعلن سلاح الجو الأوكراني، صباح اليوم الخميس، أن روسيا أطلقت 56 صاروخا باليستيا وصاروخ كروز، بالإضافة إلى 675 طائرة مسيرة، جرى اعتراض معظمها خلال الليل.

وتضررت عدة مبان في كييف، وانتشلت فرق الإنقاذ ناجين من تحت أنقاض مبنى سكني انهار جزئيا.

وقال مسئولون في الدفاع المدني، إنه تم تدمير 18 شقة.

وأكد عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، إن 31 شخصا، من بينهم طفل، يتلقون العلاج في المستشفى.

وأفادت خدمات الطوارئ بوقوع إصابات في منطقة كييف المحيطة.